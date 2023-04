A szerdai eseménynek vendége volt a Lassus Énekegyüttes, melynek előadásában többek közt Bartók Béla Tavaszát és Bolyongását, valamint John Leavitt Festival Sanctus című darabját is hallhatta a közönség. Emellett a Szeghy-kórus állandó zongorakísérője, Dombiné Kemény Erzsébet is bemutatkozott, ő Bartók Béla két művét, a Kanásztáncot és az Allegrrato-t adta elő. A két kar közös produkcióval is készült, Bárdos Lajos: Hej, igazítsad című művével szórakoztatták a nagyérdeműt.

Aki most lemaradt volna, a későbbiekben hallhatja és láthatja még a Szeghy Endre Pedagógus Női Kar előadását. Csatlakoznak ugyanis a KóSza, vagyis a Kórusok Szabadon programhoz, melynek részeként május 13-án a Kárász utcát töltik meg énekszóval. Ezután június végén Pomázra utaznak, ahol a templomban adnak majd koncertet.