Barbara idilli gyermekkorának az 1920-ban kirobbanó lengyel–szovjet háború vet véget. A kislánynak hamar meg kell tanulnia alkalmazkodni az élet váratlan nehézségeihez, és szembenézni az elkövetkező évek olykor fájdalmas eseményeivel és veszteségeivel. Családja életben maradt tagjai segítségével országhatárokon átívelő menekülés vár rá, és amikor végre úgy tűnhet, hogy mindnyájan szerető gondoskodásra lelnek, a végzet újabb kihívások és próbatételek elé állítja őket. Azonban mégsem adják fel. Összekapaszkodva merítenek egymásból erőt, mert elszántan hiszik, hogy a sorsukat nem a külső körülmények, hanem a saját tetteik alakítják…

Náray Tamást évtizedekig az egyik legsikeresebb magyar divattervezőként ismertük. Aztán 2018-ban hátat fordított az országnak és Barcelona vonzáskörzetébe telepedett le. Ezt követően elképesztő sikereket ér el festményeivel, valamint regényeivel. Az írás iránti lelkesedését egy terápiás módszernek köszönheti: terapeutája javasolta, hogy írje le élettörténetét úgy, mint egy regényt. Így született Az utolsó reggel Párizsban, amelyet 2020-ban adtak ki. Azzal íróként is egy csapásra népszerű lett. Azóta sorra jelennek meg a könyvei, van köztük folytatásos történet és receptgyűjtemény is. Legújabb családregénye ismét egy korhű, a XX. század fájdalmas múltjába helyezett történelmi fikció, amelyben kirajzolódik egy lengyel–osztrák család múltja, megpróbáltatásokkal teli élete. Váltott idősíkok mentén ismerhetjük meg a történetet, de azért egy-két bepillantást mar kapunk a közelmúlt és a jelen eseményeibe is. Egy végtelenül izgalmas, történelmileg hű regény született, amelynek természetesen lesz folytatása.