A Grubby Lemont Palázsy Miki alapította 2018-ban. A zenekart a brit pop-rock-indie hangzásvilág jellemzi, koncertjeiken a saját szerzeményeik mellett újragondolt feldolgozásokat is játszanak, például a Placebo, a Depeche Mode, a Blondie, vagy épp a Volbeat egy-egy dalát.

A zenekar régi álma volt, hogy egy igazán profi szaxofonossal álljanak egy színpadra, még ha csak néhány dal erejéig is. Most a jubileumi koncerten valóra válik az álmunk, Chadaide „Chada” Zoltán szaxofonos is csatlakozik a zenekarhoz – mondta Palázsy Miki basszusgitáros, zenekarvezető. Hozzátette, születésnapi koncert is egyben ez az 5 éves jubileum, mert egy gitáros barátjuk – aki épp akkor lesz 50 éves – is beszáll majd néhány számba.

– Emellett fiam, ifj. Palázsy Miki is játszani fog velünk. Ő a Grubby Lemon ötödik, „rejtett” tagja. A zenekar sok köszönettel tartozik neki, mert ő a beugró a próbákon, ha valaki nem ér rá, továbbá az összes YouTube felvételeinken a teljes stúdiótechnika kivitelezője, szövegek és zenék lektora, sok-sok kreativitás hozzáadója – mondta.

A jubileumi koncert vendége, a pécsi Pixelplants. A zenekar bólogatós dark, hard pop-al készül, ami garantáltan mindenkit megmozgat majd.