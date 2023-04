Saját önkormányzati forrásból ezen kívül új függönnyel és vetítővászonnal is gazdagodott a ház, melyeknek köszönhetően a színpadkép jelentősen megváltozott. A most lekerült 59 éves mozivásznat 1964-ben tették fel egy akkori modernizálás során. Az új vászonnak köszönhetően a moziélmény is jóval korszerűbbé válik majd a nézők számára.

A házat felavató előadás utólagos nőnapi ajándékműsor volt: Szegedi Pinceszínház adta elő Molnár Ferenc klasszikusát – tájékoztatta a Délmagyarországot a két művelődésszervező, Zomboriné Szabó Klára és Bódi Marianna. A Játék a kastélyban nagy sikert aratott.

KÉPALÁ: A művelődési ház szép lett, az előadás vastapsot kapott. Fotó: Ady Endre Művelődési Ház