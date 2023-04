A nehézségekkel küszködő független lemezboltok fennmaradása érdekében 2007 óta rendezik meg a Record Store Dayt (RSD). A kezdeményezés az Egyesült Államokból indult; Magyarországról először 2010-ben a Wave és a Musicland lemezbolt csatlakozott a kezdeményezéshez.

A lemezkiadók és az előadók minden évben világszerte különleges fizikai hanghordozókkal készülnek erre a napra. Az RSD-t harminc ország mintegy ezer boltjában tartják, a vinyl reneszánszának köszönhetően Magyarországon ismét nyolc hazai hanglemezbolt kapcsolódik az eseményhez. A Wave és a Musicland mellett a szintén budapesti Deep, MG Records, a Kalóz Records, a Lemezkuckó, valamint a dunaújvárosi 777 és a szegedi Néma Papagáj várja a vásárlókat és a zenerajongókat extra nyitvatartással és programokkal, exkluzív kiadványokkal - közölték a szervezők az MTI-vel.

Április 22-én négy különleges magyar megjelenés is beszerezhető lesz a lemezboltokban: a hazai surfrock zászlóvivői, az idén tízéves Keeymen tavaly megjelent lemezének egyedi változata speciális borítóval, fekete koronggal és dedikálva érkezik. Az Ivan & The Parazol bemutatkozó lemeze, a Mama, Don't You Recognize Ivan & The Parazol? tíz éve jelent meg, az album második újranyomásából ötven darab számozott, fehér vinyl kifejezetten az idei lemezboltok napjára készült el.

A hazai metálzene veteránja, a Pokolgép két magnókazettával jelentkezik. Az együttes 2015-ös Metálbomba című lemezének friss kiadása mellett a zenekart alapító dalszerző Kuko (Kukovecz Gábor) Tiszta szívvel Pokolgép című első szólólemeze is megjelenik, mindkettő a GrundRecords gondozásában.

A négyszáznál is több exkluzív nemzetközi kiadvány között lesz mások mellett Taylor Swift 2020-as debütlemeze, a Folklore: The Long Pond Studio Sessions első vinylkiadása, a Blur egy korábban kizárólag Japánban, ott is csak CD-n megjelent kislemez B-oldalas válogatást tesz elérhetővé dupla lemezen, a U2 pedig harmadik stúdióalbuma, a War 40. évfordulóját ünnepli limitált kiadású, négydalos EP-vel, amely mellé egy posztert is csomagolnak.

Madonnának nyolcszámos anyaga jön ki American Life című lemeze megjelenésének 20. évfordulójára, a néhai Ol' Dirty Bastardra pedig a rapper 1995-ös debütáló albuma dupla változatával emlékeznek. A Foals tavalyi lemezének dub verzióját jelenteti meg a lemezboltok napjára, Björk a Dirty Projectors-szal közös, régóta nem elérhető Mount Wittenberg Orca LP bővített kiadásával járul hozzá az idei Record Store Day-hez.

A lemezboltok napja idei nagykövete Jason Isbell and Amanda Shires. Bővebb információk a résztvevő lemezboltok elérhetőségeivel és eseményeivel kapcsolatban a Record Store Day Hungary weboldalán olvashatók.