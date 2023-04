– Az iskola indulása óta van diákönkormányzatunk, aminek munkássága a két év koronavírus-járvány miatt tavaly érett be annyira, hogy elkezdtek tevékenyen dolgozni. Rendszeresen összeülnek és olyan javasaltok születnek, hogy például a kollégiumból este kilencig tartson a kimenő, lehessen tanulni a szobában és szeretnének iskolaújságot is – sorolta Angyalné Kovács Anikó intézményvezető. Tavalyelőtt online rendezték meg a dökös napot, tavaly sportnap volt, idén más programok is várták a diákságot a sporton kívül. Ilyen volt például a versíróverseny, amin az egyik pedagógus, Bertháné Pintér Mónika is indult. A tanárnő a diákokról írt a diákoknak, tíz strófás költeményének lényege, hogy a tanár is ember és bizony szereti a diákokat.

A 105-ös tanteremben Habina és Habina, azaz idősebb Habina Péter kollégiumi nevelőtanár és fia, ifjabb Habina Péter angoltanár önismereti csoportfoglalkozásra várta a diákokat, akik éltek is a lehetőséggel. A tesztek egy része pályaorientációs önismereti játék volt, a másik egy három tesztből álló kérdőív, ami után személyre szabott értékelést kaptak a diákok. A tankonyhában közben Duka Félix, több önkormányzati intézmény igazgatója és Pápai Péter szakoktató bureket készített, de azt már nem vártuk meg.