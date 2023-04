Szeged. Tavaszi koncertet tart a Szeghy Endre Pedagógus Női Kar április 19-én 17 óra 30 perctől a szegedi Senior Centerben. Az eseményre a belépés mindenki számára ingyenes. Érdemes lesz ellátogatni, hiszen olyan népszerű darabok csendülnek majd fel, mint a Cantate Domino, az Ave Maria és a La Carita. A hangversenynek vendégelőadói is lesznek, így a Lassus Énekegyüttes előadását is hallhatja a közönség, többek közt az Allegro moderato, a Festival Sanctus és a Kanásztánc lesz hallható. A két kar közös produkcióval is készül, ennek során Bárdos Lajos: Hej, igazítsad című művét adják majd elő.