Immár harmadik éve díszítenek tojásfát Sándorfalván Húsvét előtt. Ahogyan az előző két évben, most is több mint ezer hímes tojást aggattak fel a Szabadság téren felállított növényre. Ezúttal egy közel 3 méter magas, barkás fát díszítettek fel, amely a faritkítás „áldozata” lett, mivel azonban vízbe állították, még hosszú ideig ékessége lehet a polgármesteri hivatal előtti térnek.

Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester elmondta, szeretnének örömöt szerezni a lakosoknak, ezért díszítik fel évek óta a település központját a tavasz legszebb ünnepére. Az első évben a Covid miatt állítottak tojásfát: mivel a közösségi rendezvények elmaradtak, ez jelképezte a lakosok összetartozását, hiszen bárki ráakaszthatta saját készítésű alkotását. A kezdeményezés pedig olyan lelkes fogadtatásra talált, hogy megtartották ezt a kedves dekorációt a következő években is. Hozzátette: a tojásfa egyfajta közösségi térré is vált már: sokan fényképezkednek vele, a díszek pedig egyre szaporodnak, ami jól mutatja, sokan szeretnének egy kicsit hozzájárulni a város különleges dekorációjához. Ezeket az alkotásokat aztán Húsvét után gondosan elcsomagolják, a következő évben pedig ismét felhasználják, így évekig, akár évtizedekig is gyönyörködhetnek a sándorfalviak azokban a tojásokban, melyeket gyermekeik, unokáik vagy éppen ők maguk készítettek.