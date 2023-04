Szegeden baromi jó és imádni való a közönség, ezért mindig szeretettel lépünk fel a városban, de szükséges most már megtapasztalni valami mást. Azon dolgozunk, hogy más városok klubjaiba, illetve nagyobb fesztiválokra is eljuthassunk. 2023 tavaszán elkezdtük az újabb dalok írását. A zenekar tagjai folyamatosan hozzák az újabbnál újabb ötleteket, így a kiégés szerencsére egyáltalán nem fenyeget minket. Szóval most azon dolgozunk, hogy felléphessünk annak a bizonyos lépcsőnek a második fokára