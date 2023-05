A központi gyermeknapi buli helyszíne Makón ezúttal is a Petőfi park volt. A szép, napsütéses idő délelőtt és délután is ezreket csalt ide. Az apróságok ezúttal ingyen ülhettek fel a körhintára, a kisvonatra és ugyancsak díjmentesen lehetett játszani az ugrálóváron, a felfújható focipályán és az összes többi, máskor fizetős helyen. Lehetett állatokat simogatni, kézműveskedni és ügyességi játékok is várták a gyerekeket. Azért persze zsebbe is lehetett nyúlni – egy kétgyerekes család pillanatok alatt el tudott költeni akár 10 ezer forintot is. A kirakodóvásár mellett a minifánk, a palacsinta 900, a csavart lágyfagyi 500 és 800 forint közötti áron volt kapható, a kürtőskalács pedig 1500-tól 2000-ig. A vattacukor ára ugyanúgy egy ezres volt, mint a pálcás lufié; utóbbinál voltak drágábbak is.