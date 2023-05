Dudás Ferenc százados, tábori lelkész közös imára kérte a megjelenteket, amiben kitért arra, hogy kegyelettel, fejet hajtva kell gondolni az elesettekre, azokra, akik nem térhettek vissza szeretteik közé, nem ölelhették meg újra őket.

– A háborúnak és a békének is megvan az ideje, most az emlékezésé jött el – mondta. Az egyik dalban is elhangzott „Pajtás, fektess le engem, én most meghalok”.

Az esemény zárásaként Tóth Tibor polgármester, Tóth Tibor alpolgármester és a honvédség képviselői helyezték el koszorúikat, a lakosság az emlékezés virágait, Takács Zsolt pedig a Gurdics-család nevében – sokan adták életüket és vérüket a világháborúkban – hajtott fejet a família hősei előtt. Érdekesség, hogy a család május 13-án 11 óra 11 perckor tart megemlékezést a csengelei temetőben.