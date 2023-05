A klasszikus zene jótékony élettani hatásaira hívták fel a figyelmet a Solis Consort régizenei együttes zenészei a REÖK-ben szerdán. Elmondták, a klasszikus zene hallgatásával javíthatjuk alvásunkat, csökkenthetjük a feszültséget és a fájdalmat.

Zenetörténeti kalandozást rendezett az SZTE JGYPK Óvodapedagógus-képző Tanszéke a Solis Consort Régizenei Műhellyel összefogva szerdán a Reök-palotában. Idegenvezetőként az együttes két zenésze, a tanszéken óraadóként oktató Orcsikné Szvetnyik Margit és Horváth-Tóth Viktória kalauzolta a közönséget a klasszikus zene múltjában. Az előadás célja a közönség ösztönzése volt zenehallgatási szokásainak javítására.

Fotó: Karnok Csaba

Miért van erre szükség?

– tette fel a kérdést Orcsikné Szvetnyik Margit, amelyre a megjelenteket köszöntő Magonyné Varga Emőke tanszékvezető rögvest választ is adott. Németh László gondolatait idézve rávilágított arra, hogy az ember egész személyiségét meghatározza az, hogy milyen zenével öblíti a lelkét.

Az előadók kevéssé közismert klasszikus zenei művek gazdag válogatásával kedveskedtek a hallgatóságnak. Orcsikné Szvetnyik Margit hangsúlyozta, hogy nem csak az egészséges táplálkozással, de a gondosan megválasztott, nemes zenék hallgatásával is meghosszabbíthatjuk életünket. Elmondta, több kutatás bizonyította már a klasszikus zene jótékony élettani hatásait. Nagyban képes például hozzájárulni a nyugodt alváshoz, ha lefekvés előtt klasszikus zenét hallgatunk. Elmondta továbbá, hogy nyugtató, félelem-, feszültség- és fájdalomcsillapító hatása is bizonyított, ezt műtét előtt klasszikus zenét hallgató páciensek megfigyelésével is bizonyították.

Fotó: Karnok Csaba

Horváth-Tóth Viktória érdekességként említette a klasszikus zene növényekre gyakorolt hatását. Elmesélt egy kísérletet, amely során ugyanolyan futónövényeket helyeztek el két egymás melletti szobában. Az egyik teremben Mozart dallamai, a másikban metálzene szólt. Előbbi esetben a növények kivirultak és körbefonták a hangszórókat, utóbbi teremben kihaltak. Ahogy fogalmazott, az agyunkra is hasonló hatást gyakorolnak a zenei rezgések és hullámok.

Ha a természetben megnézünk egy csigaházat vagy egy káposztalevelet, a szimmetriájukat az ember alapvetően szépnek látja, kellemes érzésünk támad. A klasszikus zenében ugyanez a szimmetria lelhető fel, csak rezgésekben

– magyarázta Horváth-Tóth Viktória.