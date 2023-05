– Mi Szabadkáról jöttünk, és már nem először

– mondta Katona Jolán a makói Hagymatikum fürdő éttermében, ahol a kedden tartott nyugdíjas nap közönsége az ebéd után éppen a népszerű mulatós énekes, Luigi koncertjére várt. Azt is elmondta, hogy a helyi nyugdíjas klub szervezésében minden hónapban eljönnek Makóra egy egész buszt megtöltve – tehát nemcsak az idősebb korosztály célzó rendezvények kedvéért.

– Itt jól érezzük magunkat, nagyon tetszik a fürdő, megszerettük a Hagymatikumot – tette hozzá.

A makói fürdőben 2012 óta minden évben tartanak nyugdíjas találkozókat, évente kettőt-hármat. A keddi idén a második volt. Ilyenkor hagyományosan az a program, hogy a résztvevők délelőtt ingyenes egészségügyi szűrővizsgálatokon vehetnek részt, másrészt kipróbálhatják a gyógyászati szolgáltatásokat, például az elektroterápiát, a masszázst, a vízitornát és az iszapkezelést, délután pedig valamilyen szórakoztató rendezvénnyel lepik meg őket a nosztalgia jegyében.

Ezeknek az alkalmaknak az a nem titkolt célja, hogy az idősebb korosztályhoz tartozók ismerjék, kedveljék meg a Hagymatikumot és később egyszerű vendégként is térjenek vissza. És a jelek szerint ez működik.

– Most is több százan jöttek el. Voltak, akik egyénileg, mások csoportosan; a legnagyobb létszámú csoport 37 fős volt. Nem csak hazaiak, de Romániából és Szerbiából is szép számmal jönnek – árulta el Lajtosné Papp Noémi, a létesítmény divízióvezetője. Azt is elmondta, hogy egy-egy ilyen rendezvényt követően érezhetően megnő a fürdőorvosnál lefoglalt időpontok, illetve a társadalombiztosítás által támogatott gyógyszolgáltatások előjegyzési száma.