Az önkormányzat képviseletében Kozma József, a kulturális bizottság elnöke köszöntötte a megjelenteket, aki Szeged egyik legfontosabb helyeként méltatta az Új Zsinagóga épületét. Elmondta, az ott megrendezett koncertek, előadások, kiállítások és a Zsidó Kulturális Fesztivál fontos részét képezik a város kulturális pezsgésének. Majd a diadalíven olvasható isteni parancs fontosságát hangsúlyozta.

Szeresd felebarátodat, mint tenmagadat

– olvasható a diadalíven. A felirat mindenekelőtt azért különleges, mert ez volt az első magyar nyelvű szöveg zsinagóga falán. Kozma József kiemelte, hogy napjainkban is ugyanolyan fontos és aktuális ez a parancs, mint 120 évvel ezelőtt, az avatás idején. Továbbá arra is kitért, hogy az évforduló alkalmával nem csak az Új Zsinagóga építését, de a hajdani, virágzó közösség emlékét is ünnepli a zsidó közösség, velük együtt Szeged lakossága.

Buk István hozzátette, azért is különleges a szegedi Új Zsinagóga, mert ott hangzott el az első magyar nyelvű prédikáció, továbbá ott kísérte először orgonaszó az istentiszteletet.

A megnyitó ünnepségen beszédet mondott Heisler András, a MAZSIHISZ közelmúltban leköszönt elnöke is. Úgy fogalmazott, a zsinagógáknak lelke van, az ősök üzenetét hordozzák.

A valódi közösségi élményhez kell a fizikai együttlét, hogy egymás szemébe tudjunk nézni. Kell az odafigyelés lehetősége, kellenek a minden zsinagógára jellemző egyedi illatok, a beszűrődő fények játéka és a kényelmetlen padok megszokott nyikorgása is

– mondta, majd hozzátette, maga a zsinagóga szó is közösséget, a gyülekezés helyét jelenti. Kiemelte azt is, hogy a szentély lerombolása után az áldozatok helyét az ima vette át, így még inkább fontos, hogy a közösség tagjai éljenek a zsinagógák szakrális terei által biztosított lehetőségekkel.

A programfolyam pénteken a Löw-emléplakettek átadásával, és történeti előadásokkal folytatódik.