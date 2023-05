– A Beatles zenéje volt az, ami személyiségemben, nyitottságomban, rajongásomban alapvetően meghatározott. Éppen ezért eldöntöttem, hogy megadom a módját, és egy egész félévet a Beatles-nek szentelek. Persze ebből az lett, hogy a következő szemeszterre is átnyúlik majd, noha ott már a Rolling Stones is bele fog férni

– mondta el lapunknak Plesi, alias Dr. Rock.

A szemeszter elejének egyik estéjén törzshelyén, a No Milk Today pubban berakott egy régi kazettát, és feldobta a kérdést a vendégeknek, hogy vajon felismerik-e a dalt. Aztán zene zenét követett, és megszületett a kvízest ötlete, amelyet rögvest nagy érdeklődés övezett a rockrajongók körében. A kurzus lázában égve természetesen a Beatles adta a tematikát. Ahogy Plesi fogalmazott, először Ki nyel ma? szlogennel afféle „játék és tütüke tíz percben” programnak indult, de gyorsan kinőtte magát, és rendszeres havi eseménnyé vált a pub életében. Olyannyira terjedt a láz, hogy múlt szombaton a Belmondo együttes egy Beatles-dalokkal fűszerezett koncerttel is becsatlakozott. A kvízest híre az online térben is terjedni kezdett, és egészen Göbölyös N. László rockzenei szakíróig, költőig, rock-krónikásig is eljutott, aki szerdán személyesen is ellátogatott a vetélkedőre, sőt a kérdések összeállításában is jelentős szerepet vállalt.

Az első, teszt-alkalommal még korsó sörért zajlott a versengés, ám most már a támogatóknak köszönhetően komoly nyereményeket vihetnek haza a legtöbb pontot összegyűjtő versenyzők. Szerdán a Kövér Béla Bábszínház és a Szegedi Nemzeti Színház is előadásjegyeket kínált fel, Pleskonics András CD-t, Göbölyös N. László pedig több könyvét is felajánlotta nyereményként. A fődíj pedig az IH Rendezvényközpontnak köszönhetően egy bérlet a Szegedi Ifjúsági Napokra.

Plesi elmondta, az eredményhiretést júliusban tartják majd, ám a Beatles-láz azután is folytatódik. A Védőháló Egyesület hagyományos Rocktörténeti Műhelytáborának ugyanis szintén a legendás gombafejűek zenéje lesz a tanulmányvidéke.