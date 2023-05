Egy hét múlva megnyílik a Móra Ferenc Múzeum ókori Kína-kiállításának agyagkatonákat bemutató része. A világhírű hadsereget 1974-ben fedezték fel helyi földművesek, 4 méteres mélységben. Szegeden nem az eredeti, több mint 2200 éves figurák lesznek láthatók, azokat ugyanis rendkívüli sérülékenységük miatt csak nagyon ritkán utaztatják.

Fotó: Gémes Sándor

Készült azonban róluk méret- és anyaghű replika pont azért, hogy azok is megtekinthessék ezeket a különleges alkotásokat, akik ezért nem tudnak Kínába utazni. Szilikonformák segítségével vették le a mintát, így a másolatok is pontosan úgy néznek ki, mint az eredetiek – ezekből rendeztek be tárlatot a kultúrpalotában.

Hamar Edina restaurátor elmondta, az agyagkatonákat, melyek Csin Si Huang-ti, az első császár sírját védték, méretarányosan, emberekről mintázták és a 160-180 centiméter magas figurákat készítéskor több részből állították össze. Összesen 8 féle fej különböztethető meg a katonákon, eltérő arckifejezésekkel. Ruhájuk kidolgozottságával pedig azt jelezték, melyik milyen funkciót tölt be. A kész cserépfigurákat ki is festették különböző, ércekből készített festékekkel. A porított kőzethez vizet és tojást adtak, így állították elő a színezőanyagot.

Fotó: Gémes Sándor



Bár lakkréteg is került rájuk, a végeredmény így is rendkívül instabil lett. A sír feltárását követően 15 másodperc alatt elszíneződtek a katonák. A hadsereg nagy részét emiatt a föld alatt hagyták, hátha egyszer találnak megoldást arra, hogy eredeti formájukban megőrizve tudják felszínre hozni a becslések szerint körülbelül 8000 katonát, 130 harci szekeret 520 lóval, illetve 150 lovast

– részletezte.

Fotó: Gémes Sándor

Bár a Szegedre érkezett figurák az eredetiekhez hasonlóan üregesek, így is 120-180 kilót nyomnak egyenként. Komoly fizikai munka tehát a tárlat berendezése, hamarosan azonban minden a helyére kerül. Hamar Edina pénteken elkezdte a festését annak a katonának is, amely a bejáratnál fogadja majd a látogatókat – ezen az eredeti színeket láthatják majd az érdeklődők. A különleges kiállítás május 26-ától lesz látogatható, a Múzeumok Éjszakáján pedig kiegészül a sanghaji múzeumból érkező műkincsekkel.