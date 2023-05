Május 28-án, vasárnap ismét kinyílnak a laktanyák szertárkapui, hogy gyereknap alkalmából feledhetetlen élményt nyújtsanak kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Vasárnap délelőtt tíz órától várják az érdeklődőket az ország csaknem valamennyi hivatásos tűzoltó-laktanyájában, valamint a Nyitott Szertárkapuk elnevezésű programhoz csatlakozó önkéntes tűzoltóságokon is.

Délután négy óráig lesznek látogathatóak a tűzoltólaktanyák, megélénkülnek a szerállások, a tűzoltók próbariasztásokon keresztül mutatják be, mi történik, amikor tűzesethez, balesethez riasztják őket. Megtekinthetőek, bizonyos esetekben kipróbálhatóak is lesznek vasárnap a speciális eszközök és felszerelések, valamint a kicsik akár magukra ölthetik a tűzoltók öltözékét is.

A több éve nagy népszerűségnek örvendő program nem titkolt célja az, hogy közelebb hozza egymáshoz a civileket és a tűzoltókat azáltal, hogy ezen a napon az érdeklődők betekintést nyerhetnek a laktanyákban zajló mindennapokba, ezáltal megismerhetik a katasztrófavédelem egyik fontos szegmensét. Vármegyénkben minden hivatásos tűzoltó-parancsnokság (Szeged, Szentes, Makó, Hódmezővásárhely, Csongrád) és a két katasztrófavédelmi őrs (Kistelek és Ruzsa) kapui is nyitva állnak majd a látogatók előtt, de több önkéntes tűzoltóság is meglátogatható.

Ami térségünket illeti, az akcióhoz a Hódmezővásárhelyi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság (Szent István tér 1.), a Makói Hivatásos Tűzoltóparancsnokság (Vorhand rabbi tér 1.), valamint a FER-Algyő (algyői ipartelep) és a Polgárőr, Tűz- és Vagyonvédelmi Közhaznú Egyesület Mártély (Jókai u. 8.) is csatlakozik, érdemes felkeresni őket ezen a napon.

A részletekről a Nyitott Szertárkapuk 2023 Facebook-eseményen lehet tájékozódni.