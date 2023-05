– A Csodálatos Pókember most a legértékesebb képregényem. Azért kapták fel, mert a Spawn-nal híressé vált alkotó rajzolta ezt is. A kis füzet 35 ezer forintba kerül, de Amerikában 300 ezer forintnyi dollárt is adnak érte – mutatta Kiss Norbert a kiadványt, melyhez hasonlókat egyébként akár pár száz forintért is meg lehet vásárolni. Ennél is drágább a Kitty Pryde és Rozsomák című mű, azt egy másik helyen 38 ezer forintért árulták. Ennek az volt a különlegessége, hogy csak 500 darabot gyártottak belőle.

Persze nemcsak ilyen horror összegért lehetett képregényhez jutni a rendezvényen. Lényegében az összes régi klasszikust megtaláltuk a kínálatban, ami a felnőtt korosztály gyerekkorának slágere volt: Bobo, Góliát, Garfield, Donald kacsa, Alf, Lucky Luke és Scooby Doo is bárki polcán ismét ott lehetett, ha vágyott egy kis nosztalgiára. És persze az új sztárok is: Superman, Pókember, Batman, no meg a Marwel világ alakjai. Aki pedig magyar hősökre vágyott, Toldiból is találhatott képregényváltozatot, de találkozhatott hazai alkotóval is.

– A képregény azért jó, mert olyan vizuális élményt ad, ami kizökkent a hétköznapokból. Ráadásul a történet általában jobb, mint a filmeké

– beszélt arról Kelemen Péter, ő miért vásárol képregényeket. Hozzátette: aki szereti a művészeteket, biztosan megtalálja a neki tetszőt, vagy a szépséget a különböző rajzstílusokban.

A műfaj szerelmeseinek egyébként az őszi képregényfesztivál az igazi mekkája, a szombati program ennek volt a kísérőrendezvénye.