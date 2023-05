Összesen 24 csapat főzött a Piactéren, mindannyian darált húst kaptak alapanyagként. Az Őszikék nyugdíjasai például 240 töltelékből készítették a töltött káposztát, a szatymazi önkormányzat pedig egységes, Man in Black stílusú megjelenésével tűnt ki a tömegből. Ők még a zsűrinek is bőröndben vitték ki a kóstolóadagot. És bár a rendezvényen csak a kategóriák első helyezettjeit jutalmazták, ennek ellenére végül senki nem ment haza üres kézzel.

Amíg a csapatok főztek, különleges autók is felvonultak a városban, melyeket aztán a Kastélykertben bárki megcsodálhatott. Maserati, Mustang és kabrió Fiat is látható volt a félszáz veteránjármű között, melyek a kisteleki, szegedi és hódmezővásárhelyi egyesület tagjainak tulajdonában vannak. Mint megtudtuk, van, aki csak élményautózásra használja, mások viszont akár a napi ügyeik intézéséhez is beülnek a több évtizedes, felújított gépcsodákba. Ezekből egyébként jóval többet, több mint kétszázat augusztusban lehet majd látni Szegeden.