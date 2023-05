– Máskor is csatlakoztunk már a nyitott szertárkapuk felhíváshoz, és úgy gondoltuk, gyereknapon is jó program lesz a családoknak. Mindjárt kiállunk a szerkocsival az udvarra. Ezt az alkalmat a tisztításra, karbantartásra is felhasználjuk, ezzel már készülve a június 3-ai pusztamérgesi önkéntes tűzoltók megyei versenyére – mondta Virágh István, a 31 fős Balástya Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület és a megyei szövetség vezetője. Az érdeklődőknek megmutatták a különböző védőeszközöket, az öltözetet, a műszaki berendezéseket, például az aggregátort, a szivattyút és a médiából a legismertebbet, „legnépszerűbbet”, a feszítővágót, és azt, hogyan működik a gyors beavatkozás.