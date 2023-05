Árpádhalmon május 27-én szombaton 10 órától rendezik meg a gyermeknapot a kastély kertjében. Ügyességi és sportjátékokat szerveznek, lesz csillámtetoválás és arcfestés is. Bemutatót tartanak a rendőrök és a tűzoltók. 11 órakor kezdődik a Lóca együttes interaktív programja. Ebéddel is meglepik a vendégeket, kemencében sült kenyérlángos és palacsinta is lesz. Nyitva lesz a Felusi Gyűjteményes Ház is.