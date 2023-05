Kincsek a homokban

Több ott előkerült lelet is azt mutatja, hogy az őskor óta lakott terület lehetett Szentes nagyhegyi része. Az ottani szőlők homokjából kerültek elő azok az 5.-6. századi tárgyak is, amelyek hosszas távollét után tértek vissza a szentesi múzeumba. A gepida asszony sírját a múzeumalapító Csallány Gábor 1931-ben fedezte a területen, méghozzá elég szerencsés módon – közölte Hergott Kristóf, a Koszta József Múzeum régésze. – A tárgyak in situ, azaz eredeti helyzetükben kerültek elő, így könnyen rekonstruálhatóvá vált az egykori viselete ennek az 5.-6. század környékén eltemetett gepida asszonynak – számolt be a régész.

Ereklyetartó és fibula

A sírban Csallány Gábor több, kiváló állapotban fennmaradt tárgyat is talált. Fia, Csallány Dezső a szegedi múzeumot igazgatta, így az ő révén oda kerültek a szentesi leletek. Ezek közül azonban néhány később, az eltelt évtizedek alatt vagy elveszett vagy ismeretlen helyre került. A leletegyüttesből most, hetven év távollét után egy bizánci behatást tükröző mintájú ereklyetartó, egy bronz övcsat, négy ezüst kis szíjvég, egy ezüst csat, három aranyozott ezüst veret és egy felsőruházatot záró tárgy, azaz egy fibula került vissza a szentesi múzeumba. Ezek közül főleg az utóbbi az érdekes, mert a fibulát Skandináviában készítették. A tárgy arra enged következtetni, hogy a nagyhegyi temetőt használó közösségben élők nagyon széles és kiterjedt kapcsolati rendszerrel bírtak.

– Azért is izgalmas ez a leletegyüttes, mert minden egyes tárgynak nagyon szerteágazó története van. Noha ismerünk övcsüngős női sírokat és skandináv fibulát is az Alföld térségéből, de azt, hogy minden lelet így képviselje magát, és ilyen gazdag nemesfémtartalmú tárgyak kerültek elő, teljesen unikumnak tekinthetjük – magyarázta Hergott Kristóf.

Ezzel nem érnek véget a csodák

Az eseményen Szabó Zoltán, Szentes polgármestere kiemelte, maga a csoda, hogy a páratlan leletegyüttes hét évtized elteltével hazatérhet. A város nevében megköszönte a Koszta József Múzeum munkatársainak fáradozását, valamint a szegedi múzeum erkölcsi és szakmai hozzáállását.

Móra József önkormányzati képviselő pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy több, Szentes környékén felbukkant régészeti lelet is jelenleg más múzeumot gazdagít, amelyeket szintén jó lenne visszakapni. Ezzel kapcsolatban Irsai Farkas László múzeumigazgató elárulta, eredményes tárgyalásokat folytatnak a Nemzeti Múzeummal, így a Szentes-Vekerzugnál feltárt szkíta kocsi is visszakerülhet a Koszta József Múzeumba.