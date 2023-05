Kilép a megszokott ke­­retek közül a Szentes Városi Amatőr Színkör, a társulat tagjai a Dózsa-ház padlástere után a Tóth József Színház és Vigadóban is megmutathatják a tehetségüket. A szentesi amatőr színjátszók június 9-én állítják színpadra Várhegyi Berta Lili című darabját.

– Szeretnénk megköszönni a lehetőséget az önkormányzatnak, a színháznak és a Szentesi Művelődési Központnak, hogy meghívást kaphattunk ebbe a szentélybe. Köszönjük, hogy be­­mutathatjuk a városnak munkánk eredményét

– hálálkodott Dunai József, a társulat vezetője. Szabó Zoltán polgármester hozzátette, a város és a színház közötti együttműködésüknek köszönhető, hogy a Lili „kiszabadulhatott” a padlástérből, és a Tóth József Színház deszkáira is felléphet majd.

A korábbi előadásból egy kép. Fotó: Majzik Attila

A történet 1911–12 fordulóján, a boldog békeidők utolsó éveiben játszódik, körülbelül fél évet felölelve. A darab vezérfonala egy bűnügy, arra kapcsolódnak a mellékszálak: szerelem és csalódás is színezi a cselekményt. Bár a Lili műfaja dráma, a humor sem maradhat ki az előadásból, számolt be Dunai József. Érdekes adalék, hogy a keserédes történet szerzője is társulati tag, Dunai-Imre Tünde. Ez azonban csak az októberi ősbemutató előtt derült ki.

A darabot eddig nyolcszor játszották a Dózsa-házban, mindannyiszor telt ház előtt, így a szentesi színjátszók bíznak benne, hogy a kőszínház nézőtere is megtelik majd. A darabra május 18-án indul meg a jegyértékesítés, a belépőket online nem, csak a színház pénztáraiban lehet majd megvásárolni.