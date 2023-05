– Vegyes érzelmeim vannak, amikor a könyveket a kezembe fogom – mondta az unoka, Kozma Andrásné. – Egyrészt jó emlékezni rá, hiszen nagyon szerettem, sokat foglalkozott velem kiskoromban, az viszont szomorúvá tesz, hogy már nincs köztünk – beszélt elérzékenyülve a nagyapjáról.

Boros Istvánról van szó, aki 1914-ben, makó-rákosi bakaként kezdett naplót írni, és ezt egész életében folytatta. Ebből egy hosszú, tanulságos és érdekes, személyes hangvételű, de a megélt történelmi korokról is sokat eláruló, kézzel írott naplósorozat kerekedett.

Kozma Andrásné meghatottan mesélt kalandos életű nagyapjáról a József Attila Könyvtárban tartott könyvbemutatón.

Véletlenül találták meg a ládát

– Emlékszem, az ötvenes években már összekulcsolt kézzel kérte a legidősebb unokáját, hogy egyszer majd adják ki az írásait könyvben. Abban az időben erről természetesen szó sem lehetett – tette hozzá. Azt viszont ők sem tudták, hogy a naplóírást a nagyapa sosem hagyta abba, sőt azt sem, hová rejtette el a füzeteit. Ezek végül a halála után, a padlásról, egy katonaládából kerültek elő, tulajdonképpen véletlenül. A nagyszülők halála után kis híján ezzel a ládával együtt adták el a megürült házat.

A háborús napló sikere

A család úgy döntött, teljesíti a nagyapa végakaratát. 2015-ben megkeresték Halmágyi Pál történészt, és az ő segítségével, szerkesztői munkájának köszönhetően sikerült a naplók tartalmát feldolgozó kötetek kiadása. Az első még 2016-ban jelent meg Háborús emlékek 1914-1918 címmel.

– Rengeteg munka volt vele – mondta Halmágyi Pál. Elmesélte például, hogy Boros István a híres szegedi 46-os gyalogezred katonájaként német nyelven kapta a vezényszavakat, a nyelvet azonban nem beszélte. Így mindent hallás után jegyzetelt le, amit aztán utólag kellett beazonosítani. A könyv nagy sikert aratott, szinte pillanatok alatt elfogyott belőle minden példány.

A kézzel írt naplójegyzetekből három izgalmas könyv kerekedett ki.

Olaszországban is megjelent

A kötettel kapcsolatos munkák során felkeresték azokat a helyeket is, ahol Boros István az olasz fronton harcolt. Ennek a látogatásnak volt köszönhető, hogy a könyv iránt ott is érdeklődni kezdtek, ezért olasz nyelven is megjelent. Erre egy ottani első világháborús helytörténeti múzeum igazgatója biztatta őket. Ez végül egy pályázatnak köszönhetően sikerült. A sorozat harmadik darabja, az 1918-1981-ig tartó időszakot feldolgozó Makói évek pedig nemrégiben jelent meg, bemutatóját a József Attila Könyvtárban, a helyi nőklub szervezésében tartották meg.

Makó első taxisa volt

A sorozat első világháborús időket felelevenítő része – amelyről megjelenésekor bővebben is írtunk – rendkívül érdekes. Halmágyi a napló írójáról azt mondta, egyszerű, 4 elemit végzett, tanyán született, de józan gondolkozású parasztember volt. Talán éppen ennek volt köszönhető az első kötet sikere. Ám meglepő módon a folytatás sem kevésbé izgalmas. Kiderült belőle például, hogy a háborúból súlyos sérülésekkel, bal lábát és kezét is elveszítve hazatért Boros István volt Makó első taxisa. – Nem is akármilyen kocsival – jegyezte meg Halmágyi Pál. Az autó egy Galamb József által Amerikából küldött Ford volt.

Bajtársi segítség

Találkozott ugyanis Makón Galamb Sándor ügyvéddel, a neves konstruktőr bátyjával, aki ugyancsak a 46-os gyalogezrednél szolgált századosként. Boros elmesélte neki, hogy rosszul megy a sora: meghalt a felesége, az egyik gyereke, a tanyáját is el kellett adnia. Galamb felajánlotta neki, hogy segít, kér számára egy kocsit, amelynek az árát aztán a személyfuvarozás bevételéből törlesztheti. Így is történt. Később átélte a második világháborút, amikor futárszolgálatra hívták be, de személyes élményei alapján azt is leírta, hogyan vonult át a front Makón. Később – bár sosem politizált – tanúja volt a szocialista időszaknak, majd 1956 helyi eseményeinek is. Ezekről is leírta benyomásait.

– A kötetek értéke éppen az, hogy benne egy egyszerű ember szemével láthatjuk a közelmúlt történelmének legizgalmasabb eseményeit – összegzett Halmágyi Pál.