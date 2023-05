Kistelek elsősorban iparos, és nem mezőgazdasági település volt, a környéket is ellátta iparcikkekkel. Az akkori Rákóczi, Árpád, Petőfi és Kossuth utca iparos központnak számított, és ipartestület is alakult a faluban. Ennek az emlékei is láthatók termeinkben, például a Pigniczki-féle kovácsműhelyből a nagy fújtató és különböző szerszámok, de jelentős volt a takács- és cipészmesterség is. Utóbbinak kis sarkot rendeztünk be, amit szeretnek a gyerekek, főleg, amikor a többféle tematikájú múzeumpedagógiai foglalkozások egyikén ki kell találniuk, melyiket mire és hogyan használták az akkori mesteremberek. A lennél és a kendernél szükséges rostfésűt általában kínzóeszköznek vélik