Ennek szellemében tavaly októberben egy molinó került ki, amin egy Koszta-festmény képe és néhány emlékező gondolat is helyet kapott. A molinóról egy QR-kód segítségével elérhető egy Koszta József életművét bemutató internetes felület is.

Most az Alföld egyik legnagyobb hatású festőművészének életét és munkásságát részletesebben is megismerhetik a látogatók: nemrég több információs tábla is kikerült a tanyát övező ligetbe, amiről szintén QR-kódok navigálják tovább a látogatókat.

A Koszta-életművet a művész nevét viselő múzeum mellett Mészáros Zoltán és Csikai Miklós tartja életben, a helyszínt pedig a St. Jupát egyesület hozta rendbe és tette látogathatóvá.

Mint megtudtuk, az alföldi festőiskola egyik kiemelkedő képviselőjének munkássága a városi után hamarosan a megyei értéktárba is bekerülhet. Emellett a Koszta emlékhely is tovább fejlődhet, a tervek szerint a Koszta József Múzeum egy mini-skanzent is kialakítana a festő egykori tanyája helyén.