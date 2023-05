Ann Stilwell nemrég veszítette el apját, de efelett érzett gyászát csak alig tudja feledtetni vele, hogy felvették a Metropolitan Művészeti Múzeum nyári partnerprogramjába. A vidéki, Washington állambéli városkából érkező, reneszánszkutató diplomával rendelkező lánnyal a program vezetője első napján közli, hogy félreértés történt, még sincs számára hely. Szerencséjére azonban Patrick Roland, a Metropolitan Múzeum kihelyezett múzeumának, a Kolostornak a vezetője is épp ott van. Amint meghallja, hogy a lány hét nyelven beszél, ebből több holt nyelven is, és a reneszánsz koron belül ért az asztrológiához is, nyári munkát ajánl neki a Kolostorban. Rachel és Patrick egy különleges kiállításon dolgozik a múzeumnak, melynek a témája a jóslás, és ezen belül is fontos szerepet kapnak a tarot-kártyák. Ann alighogy a Kolostorba kerül, hirtelen azon kapja magát, hogy egyszer csak Rachel legjobb barátnője lesz, hogy gyengéd érzelmeket kezd táplálni Leo iránt, aki hallucinogén gyógynövényeket is árul. Annt ráadásul mind jobban érdekelni kezdi a tarot-jóslás. Sőt mintha napról-napra jobban értené, olvasná a kártyát, és beszélni kezdenének hozzá a lapok. A kiállítás időpontja, Rachel és Ann közös dolgozatának leadási időpontja egyre közeledik, de az események mind furcsábbak lesznek, míg végül egy rettenetes tragédiába torkollnak.

Mi köze van valójában a jóslásról szóló kiállításnak a tarot-hoz? A jóslás valóban megmutatja a jövőt, vagy csak az igazítja hozzá ösztönösen a tudatát és tetteit, akinek jósoltak? Kiben bízhat meg Ann a gyilkosság után, és vajon segítenek-e túlélni az ez után jövő időszakot a tarot lapjai? Katy Hays, a művészettörténész végzettségű író ismeri a kurátorok, kiállítások közegét. Talán ennek is köszönhető, hogy első regényével rejtélyesen izgalmas hellyé varázsolja a múzeumok világát, az erről való olvasást pedig igazi kalanddá.