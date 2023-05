1996 óta hagyomány, hogy a szegedi önkormányzat felkér egy zeneszerzőt, hogy komponáljon egy művet a város valamely kórusa számára. Az új szerzeményt előadó együttest a Szeged Városi Kórusegyesület javaslata alapján választják ki. Idén Balázs Árpád Agnus Dei (Isten báránya) és Sanctus (Szent) című művét mutatják be a Szeged Városi Kórusegyesület ünnepi hangversenyén pénteken este a Szent Rókus-templomban. Az ősbemutatón a műveket a Tömörkény István Gimnázium leánykara és az SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakgimnázium leánykara énekli. A Szeged napja alkalmából rendezett koncerten fellép még a Partiscum kórus, a Rókus gyermekkar, a Bartók nőikar és az Argenteus hangműhely is. A hangversenyen Balázs Árpád alkotásai mellett hallhatók lesznek Liszt Ferenc, Bartók Béla, Mike Ádám, Orbán György és Kocsár Miklós kórusművei is. Balázs Árpád hosszú pályafutása során hét zenés színpadi művet, négy oratóriumot, tizenöt kantátát és mintegy kétszáz kórusművet komponált. Ez utóbbiak közül a talán legismertebb a Nemes Nagy Ágnessel közösen írt Bodzavirág, amely Deák Kristóf Mindenki című Oscar-díjas filmjének vezérdala, egyben végefőcím-zenéje lett.