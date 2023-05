Nátyi Róbert művészettörténész, a REÖK vezető kurátora, az SZTE Bartók Béla Művészeti Kar dékánja vezetésével zajlott le a XLII. Nyári Tárlatot előkészítő válogatás folyamata – tájékoztatott az intézmény közleményében. A képzőművészek az előző években bevált gyakorlat szerint ezúttal is online adhatták be pályaműveiket a kiállításra, amely több mint egy hónapon keresztül, a Reök-palota egészét betöltve reprezentálja majd a hazai alkotóművészet aktuális helyzetét. Háromtagú szakmai zsűri állította össze a tárlat végleges anyagát. A döntésben Rényi Krisztina festő-, grafikusművész, illusztrátor és Tuzson-Berczeli Péter festőművész csatlakozott Nátyi Róberthez.

Idén is számos festményt, grafikát, térplasztikát, -installációt és vegyes technikájú alkotást állítanak majd ki a REÖK termeiben, a szabadbeadásos rendszernek köszönhetően lehetőséget adva már ismert, befutott és szárnyaikat most próbálgató, ígéretes alkotóknak egyaránt. Továbbá a szervezők idén is felkértek a magyar képzőművészet élvonalába tartozó, elismert művészeket, Kossuth- és Munkácsy-díjasokat is, hogy egy-egy műtárggyal járuljanak hozzá az átfogó kiállításhoz. A meghívott alkotók sorában többek között Aknay János, Ázbej Kristóf, BOLDI, Kántor Ágnes, Nádas Alexandra, Nagy Gábor, Pataki Tibor, Pinczehelyi Sándor, Popovics Lőrinc, Sárkány Győző, Sejben Lajos, Serényi Zsigmond, Sinkó István és Stefanovits Péter képzőművészek is kiállítanak a Nyári Tárlaton.

A beválogatott és meghívott alkotások teljes listája a REÖK weboldalán olvasható. A kiállításra június 16. és július 20. között várják majd a látogatókat.