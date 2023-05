A Habakuk zenekar a kicsik és szüleik, nagyszüleik figyelmét kötötte le játékos, zenés találóskérdésekkel, énekléssel, a Tavaszi szél vizet áraszt volt a sláger, melybe érdes, basszus hangján egy édesapa is bekapcsolódott, „beleszólt”. Érdekes színfolt volt a petanque és a tűzoltócsizma-dobó verseny, és sikert aratott a néptánc is.

– Látod, ilyen motorral ment nagypapa horgászni – mutatott az egyik veteránjárműre az édesanya.

A közelben állt még két Trabant, az egyik tetejét a szintén veterán VEF-rádió díszítette. Az emlékek felelevenítésében a korábbi kisteleki majálisokról készült fényképekből összeállított kiállítás is segített: akadt fotográfia a 2010-es évekből, de évtizedekkel régebbről is, és biztosan sokan magukra is ismertek a színes, fekete-fehér és már elsárgult képeken. A rendezvény még ezekben az órákban is tart a kisteleki vásártéren.

Balástyán is ünnepeltek május elsején, a Sajtkukacparkban tartottak majálist és családi napot.