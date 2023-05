Megkezdték a mórahalmi Patkó Lovas és Szabadtéri Színház nézőterének építését a Futó-Dobó Lovasközpontban. A szélsőséges időjárási viszonyok között is kiválóan működő helyszínen egyszerre közel ezer ember foglalhat kényelmesen helyet. A műfaji sokszínűség szinte már védjegyévé vált a színháznak és ez 2023-ban is megmarad: lesznek musicalek, koncertek, operettek és rockoperák is. Az évad június 10-én a Zámbó Jimmynek emléket állító musicallel indul. Június 22-én az Omega együttes 21 slágere csendül fel a Gyöngyhajú lány balladája című produkcióban, melyen a színpadi látványról az Experidance művészei gondoskodnak. Másnap Lehár Ferenc egyik legnépszerűbb operettje, a Cigányszerelem látható a Rátonyi Róbert Színház vendégjátékaként. Június 25-én a Turay Ida Színház vendégszerepel Mórahalmon a Térden állva jövők hozzád című zenés vígjátékkal. A hónap végén látható Huszka Jenő Lili bárónő című operettje, majd július 1-jén Jean de Létraz Tombol az erény című vígjátéka. A programban két koncert is szerepel: június 29-én a Neoton Familia Sztárjait, július 2-án a Republic zenekart láthatja és hallhatja a közönség. 2015 óta rendkívül népszerűek Mórahalmon a Pintér Tibor vezette Nemzeti Lovas Színházzal együttműködve életre hívott produkciók. Július közepén ezek közül elsőként az operettirodalom egyik legnépszerűbb alkotása, a Csárdáskirálynő látható.