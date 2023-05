Gőzerővel építik a Szegedi Szabadtéri Játékok Dóm téri játszóhelyét. Kedden Barnák László főigazgató és Várkonyi Miklós, a szabadtéri játékok műszaki vezetője járta be a helyszínt a sajtó munkatársaival.

Barnák László főigazgató és Várkonyi Miklós, a szabadtéri játékok műszaki vezetője járta be a helyszínt a sajtó munkatársaival. Fotó: Karnok Csaba

Az 1994 óta funkcionáló, négyezer fős nézőtér állványzata szinte már teljes egészében felépült, az oldalszínpadokkal együtt kétezer négyzetméteres alapterületű nagyszínpad is javában épül. Július 1-jén a Szegedi Szimfonikus Zenekar Ajándékkoncertjével startol az évad a Dóm téren. Barnák László elmondta, a műsorprogram összeállítása során idén is figyelembe vették a nézői közvéleménykutatás eredményeit, ezért dominál a musical műfaj a nagyszínpadon. A kecskeméti Katona József Nemzeti Színházból az Elisabeth érkezik, ezt követi majd a Chicago, amelyet tavaly több mint 22 ezer néző tekintett meg.

Fotó: Karnok Csaba

Picit feszesebb előadásra készülünk. Tehát, akik tavaly látták, idén nyáron újdonságként tapasztalhatják majd meg a Chicagot

– mondta a főigazgató.

A Szegedi Szabadtéri Játékok saját produkciója, az Ezeregy éjszaka ősbemutatóját pedig augusztus 11-én tekintheti majd meg a közönség, majd további öt estén kínálják a csillagtetős színház nézőinek.

Barnák azt is elmondta, már az újszegedi játszóhelyen is felépült a színpadi fedés, ahol idén mások mellett Al Di Meola, Zorán, Demjén Ferenc, Palya Bea, Lovasi András, Oszvald Marika és Dolhai Attila lép színpadra. Az újszegedi produkciók esetében négy este már most telt házas.

Fotó: Karnok Csaba

Várkonyi Miklós a Dóm téri nézőtér biztonsága kapcsán arról tájékoztatott, hogy minden évadban cserélik az elhasználódott székeket és járólapokat, utóbbiból rendszerint 130-150 darabot. A nagyszínpadot csaknem 250 reflektorral világítják majd meg.