Nagy sikert aratott Székkutason, a gyermeknapon a motorozás, még a szülők is felültek a motorosok mögé egy körre a sportcentrumban. Volt biciklis ügyességi verseny, lovaskocsikázás. A Mandula Színház előadásában A királylány próbája című mesét nézhették meg a gyerekek. 10-től Molnár Imre bűvész is fellépett és lufihajtogatás is volt. A nap folyamán lehetett csillámtetoválást, arcfestést kérni és természetesen az ugrálóvárazás sem maradhatott el. Rá lehetett ülni a fűnyíró traktorokra, de egy igazi, nagy traktort is ki lehetett próbálni. A felnőttek palacsintával is megvendégelték az ünnepelteket.