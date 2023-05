A tárgyak egyébként már önmagukban is érdekesek, hiszen nem sok ember mondhatja el magáról, hogy testközelbe került Kádár János Brezsnyevtől kapott órájával, vagy Puskás Ferenc focicipőjével. Csakhogy ezeket nem csupán kiállították, hanem egy modern műalkotás részévé tették. A legendás versenyló, Overdose patkóját például egy ezüstszínű szoborba építették, a legendás 6:3-as meccs bírói sípját pedig egy üveg alkotás belsejében rejtették el. Volt olyan kortárs képzőművész, aki a tárgyakat csupán újraértelmezte és azt önmagában kiállítási tárgyként kezelte. Ilyen például Rákosi Mátyás írógépe, mely szárnyakat kapott. Több relikviát ugyanakkor szó szerint keresni kell a kiállítási tárgyban. Karády Katalin kiskanalait például egy textilképbe építették be úgy, hogy azok teljesen a jelenet részeivé váltak. Hasonló módszert alkalmaztak Roby Lakatos vonójával is, mely a művészről készült képen valóban a zenész kezében van. Az egyik talán legösszetettebb alkotás pedig valószínűleg Nemes-Jeles László csokornyakkendőjéből készült, melyet az Oscar-díja átvételekor viselt: a rendezőről készült portrén nem csupán ez a tárgy az egyetlen beillesztett dolog: ott van az Oscar szobor stilizált, 3D-s változata és néhány filmet jelképező ruhadarab is.

Van egyébként néhány külföldi relikvia is a Fekete ház gyűjteményében. Látható például az very boring, azaz nagyon unalmas feliratú póló, melyet Jiří Menzel cseh filmrendező viselt barátai premierjén. De kiállították Tony Curtis egy festményét és Gérard Depardieu Napóleon kalapját is, melyet a Szegedi Szabadtéri Játékokon viselt 2014-ben, a Háry János című operában. Érdemes tehát több időt rászánni, hogy az 5, tematikusan berendezett terem mindegyikét be tudjuk járni.