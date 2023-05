A fődíjas Szeri István két könyvet is kapott. Az egyik Tonelli Sándor, a Szegedi Kereskedelmi és Iparkamara egykori titkára, majd főtitkára a kamara 1890 és 1940 közötti, 50 éves történetét áttekintő kötete volt. Mint mondta, mivel mindketten jogászok és mindketten vezették a testületet, ez a választás nagyon találó volt. Ahogyan a másik könyv is, mellyel hobbijához kapcsolódtak. Szeri István ugyanis diákkorában vitorlázott, majd motoros gépet is vezetett. Otto Lilienthal az 1800-as évek végén született német nyelven írt műve, A madárröpte, mint a repülés művészetének alapja, kedd óta szintén Szeri István örökbe fogadott könyve.

Bartyik Katalin gyermekonkológus professzor egy 1907-es kiadású gyakorlati szakkönyvet fogadott örökbe. Anna Fischer-Dückelmann A nő, mint háziorvos című kötetét, mely 463 illusztrációt és 32 színezett litográfiát is tartalmaz, Hugonnai Vilma, az első magyar orvosnő látta el jegyzetekkel. Az ő nevét viselő kollégiumban lakott Szegeden Bartyik doktornő egyetemi évei alatt.

Lengyel Imre közgazdász egy matematika és közgazdaságtan témájú könyvet fogadott örökbe. Navratil Ákos Adam Smith rendszere és annak bölcseleti alapja című munkáját az első közgazdasági műként tartják számon, az örökbefogadott példányon a szerző saját kezű ajánlása is benne van. Matematikából pedig egy 1777-es, latin nyelven írt Makó Pál kötetet választott.

A könyvritkaságokat az örökbefogadók természetesen nem vihették haza, a kiadványok borítójával illusztrált emléklapot azonban igen. Emellett mindenki elhelyezett egy dedikált könyvjelzőt is a könyvekben.

KÉPALÁ: Ismét különleges könyvritkaságoknak lettek örökbefogadói a Somogyi-könyvtárban. Fotó: Karnok Csaba