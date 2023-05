Három nap alatt ötvenegy gyermek és ifjúsági néptáncegyüttes mutatkozott be Szegeden az Országos Gyermek és Ifjúsági Néptáncfesztiválon. A Szent-Györgyi Albert Agórában minden eddiginél több, ezernégyszázötven fiatal kapott lehetőséget arra, hogy színpadra lépjen és megmutassa koreográfiáit. Míg az 1991-ben indult rendezvény kezdetben megyei volt, mostanra nemzetközivé nőtte ki magát, hiszen az ország számos pontjáról érkeznek ide csoportok, sőt idén voltak Szabadkáról, Temesvárról, Óbecséről, Újvidékről és Zentakunosról is. Így egyrészt népes hozzáértő közönség előtt lehetett összemérni a képességeket, ráadásul a legjobb 15 csoport színházi színpadon is felléphetett. Ők adták ugyanis a vasárnap délutáni gálaműsort a Szegedi Nemzeti Színházban.