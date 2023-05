Két, egyenként négyméteres agyagkatona-szobor hirdeti szerda óta a Móra Ferenc Múzeum előtt azt a különleges Kína-kiállítást, amely pénteken nyílik meg a látogatók előtt. A monumentális műgyanta figurákat, melyek kinézetre teljesen megegyeznek a császári sírt védő alakokkal, a Szegedi Szabadtéri Játékokra már többször díszletet gyártó Scabello készítette. Ezeket kora reggel szállították a múzeumhoz, majd kötélrendszerrel emelték be a helyükre és rögzítették a bejárati oszlopokhoz.

Fotó: Török János

A Móra Ferenc Múzeum 2014 óta rendszeresen reklámozza hatalmas köszönőszobrokkal aktuális kiemelt kiállításait – ilyet láthattak a belvárosban sétálók például az Egyiptom vagy a cowboy tárlat idején is. A most helyükre került figurák is már messziről vonzzák a szemet, és remélhetőleg majd a látogatókat is. A pénteken 17 órakor nyíló kiállításon, mely egészen az év végéig lesz látható, nagyjából félszáz agyagkatona-másolatot mutatnak be, melyek elrendezésével is azt a régészeti lelőhelyet imitálják, amelyben megtalálták ezeket az alkotásokat. Mint azt korábban már megírtuk, a világhírű hadsereget 1974-ben fedezték fel helyi földművesek, 4 méteres mélységben.