Lantos Györgyi szobrászművész több munkája is díszíti már Mórahalmot. Petőfit is megformálta nem egyszer. Ez most nem klasszikus ábrázolása a költőnek. – Figyelni kellett az adottságokra, vagyis, hogy egy épület falára, a sarkára kerül az alkotás. Ezzel a domborművel arra a fellángolásra, szárnyalásra szeretnék utalni, amely a forradalom szellemiségét adja és hatja át – fogalmazott a művész.