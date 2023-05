Fogynak a jegyek a Szegedi Szabadtéri Játékok előadásaira. Az újszegedi színpad több eseményére is már elfogyott a jegy. Így biztosan teltházas lesz Zorán koncertje is. A Kossuth-és Liszt-díjas énekes – zeneszerző és zenésztársai nyitják meg a Szegedi Szabadtéri Játékok 2023-as újszegedi koncertsorozatát. Hasonlóan elfogytak a jegyek Demjén Ferenc és Al Di Meola koncertjére is, valamint Bereczki Zoltán által rendezett Menopauza című előadásról is lemaradt az, aki nem volt elég gyors.