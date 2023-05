Az Alaska Daily legnagyobb értéke a gyorsaságában rejlik. Az embernek nincs az az érzése, hogy a készítők csak húzzák-nyúzzák a történéseket. A sorozat szellemi atyja, az Oscar-díjas Tom McCarthy (Spotlight) szélsebesen halad a kitűzött cél felé, így egy pillanatra sem érezzük úgy, hogy bármikor is leülne a sorozat. Amint hősünk kap egy címet, már repül is oda. Emiatt persze kicsit olyan a sorozat, mint egy izgalmas lektűr, ami szinte kizárólag a cselekményre fókuszál, aminek darabjai roppant gördülékeny módon, kirakósként állnak össze. Az, hogy nem válik unalmassá a sorozat, annak is köszönhető, hogy nem csak a már említett gyilkossági ügyben nyomoznak hőseink, hanem más ügyek is terítékre kerülnek. Pont mint egy, a valóságban is létező szerkesztőség életében. Vannak kisebb és vannak nagyobb volumenű témák is, különösen egy olyan – amerikai mércével mérve – kisvárosban, mint az alaszkai Anchorage. Ennélfogva akadnak olyan epizódok, amikor kissé háttérbe szorul a Gloria-ügy, és ilyenkor valami más kerül előtérbe. A sorozat ugyanakkor ilyen esetekben is sietős tempót diktál, úgyhogy a főszál melletti mellékszálak nem túlságosan alaposak. Ennek ellenére egy epizódot – a hetediket – mindenképpen ki kell emelni, ugyanis az – hiába nem kapcsolódik közvetlenül a Gloria-ügyhöz – a sorozat egyik legizgalmasabb, legfeszültebb része. 45 percben sok mindent elmond a média által agymosott emberekről, illetve a sértődött, önérzetes amerikai néplélekről. Ami a sorozat értéke – a szélvészgyors tempó –, az bizonyos szempontból negatív hatásokkal jár. A kétszeres Oscar-díjas színésznő, Hilary Swank egy remekül megrajzolt karakterrel rendelkezik, és ehhez mérten Swank parádés is a szerepben. Arra azonban, hogy nagyokat drámázzon, nincs idő, emiatt például a stressz okozta pánikrohamait is meglehetősen súlytalannak érezzük. A drámai erő hiánya (vagy mérsékelt volta) még hatványozottabban mondható el a többi szereplőről. Emiatt az érzelmesnek szánt jelenetek az érzelgősség határát súrolják, amire csak legyintünk, mondván: hollywoodi giccsparádé. Ha a tervezett második évadban a készítők jobban feltárják a karakterek érzelmi világának mélységeit, miközben egy pillanatra sem feledkeznek meg az izgalmas sztoriról, akkor az Alaska Daily az egyik legjobb dolog lehet a tévében.