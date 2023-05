Ötféle ingyenes szakkört indított februárban a Nemzeti Művelődési Intézettel közreműködve a Sándorfalvi Művelődési Ház és Könyvtár. A négy hónap alatt született alkotásokból kedden kiállítás nyílt a Pallavicini Kastélyban. A nemezelők többek között gyapjúfigurákat, képeket, papucsokat, a quilling szakkör résztvevői színes papírképeket, a papírfonók kosarakat és kalapokat, a tojásfestők gyönyörűen díszített tojásokat, a mézeskalácsosok pedig ehető tálat, nyulat, sőt templomot is készítettek.

Fotó: Török János

A megnyitón elhangzott: a szakkörösök többsége alig vagy egyáltalán nem ismerte ezeket a technikákat, a foglalkozásoknak köszönhetően azonban műalkotásokat is képesek lettek a végére létrehozni. Többen ráadásul a helyi rendezvényeken is besegítettek, szakkörösök tartottak például kézműves foglalkozást a Húsvétváró programon is, ahol addig megszerzett tudásukat már tovább is lehetett adni.

Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester elmondta, a Covid elmúltával szerették volna a közösségi életet visszahozni Sándorfalvára, így találtak rá az A Szakkörre, amely egyszerre erősíti a helyi identitást és értékeket, illetve épít közösséget.

Első körben 10 szakkörre pályáztunk, de a sikerét látva azt tervezzük, hogy hamarosan újakat indítunk

– jelentette be.

Az ingyenes kiállítás két héten keresztül lesz látogatható.