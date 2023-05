Szinyei Merse Pál Majális című képe a magyar festészet egyik kiemelkedő alkotása, emellett jó eséllyel pályázhatna a „legismertebb magyar festmény” címre is. Szinyei fiatalkori fő műve 1873-ban keletkezett, a Magyar Nemzeti Galériában tekinthető meg.

A szatymaziak a május elsejei vigasságok közé az idén egy izgalmas közösségi kulturális vállalkozást csempésztek. A festmény élőképes megidézéséhez kerestek szereplőket a munka ünnepén. A fotográfia kezdeti korszakára jellemző élőképeken jelmezes, néma, mozdulatlan szereplők jelenítettek meg történelmi eseményeket, egzotikus jeleneteket. A beöltözős élőképezés, 2020-ban éledt újjá a Los Angeles-i Getty Museum felhívására, amihez hasonló kezdeményezés volt egy, a Szépművészeti Múzeum által meghirdetett játék is. Szinyei ikonikus művét idézték meg hétfőn a szatymazi templomkertben majálisozó élőképszereplők.

A szervezők a jellegzetes kellékeket és jelmezeket biztosították, kiegészítőből nem volt hiány. A közösségi élőképezés lényege nem a híres festmény lemásolása, hanem annak szabad asszociációs megidézése, amibe az is belefér, hogy akár a család kedvencei, kutya, macska is belekomponálható volt a képbe. Az elkészült képeket a település honlapján teszik közzé, júliusban pedig kiállításon mutatják be az őszibarack-fesztiválon.