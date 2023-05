Szoros a kötődésem ehhez a musicalhez. Amikor elsőre nem vettek fel a színművészetire, Kerényi Imre elhívott a Madách Színházba stúdiósnak. Akkor statisztaszerepet kaptam a Hegedűs a háztetőn előadásában, amelynek főszerepét Dunai Tamás és Huszti Péter játszotta felváltva. Majd a színművészeti negyedévében ez a musical volt a vizsgaelőadásunk, amelyben már Mótel Kamzoil szerepét játszottam az Ódry Színpadon. Több év múltán a Vígszínházban, Eszenyi Enikő rendezésében szintén Mótel szerepét kaptam, most pedig Szegeden újra –

mondta el lapunknak Szemenyei János. Szegedi szerepére készülve a legfontosabb kérdés az volt számára, mennyire tud megújulni a karakterben.

Ma már egy érettebb Mótelt játszom. A főiskolán még az ügyefogyottságát domborítottam ki. Szegeden már az is fontos volt, hogy legyen benne férfiasság, ami miatt Cejtel beleszerethet ebbe a fiúba. Nagy öröm volt számomra, hogy Barnák László rendező ebben abszolút partner volt

– mesélte a színész, aki a zenei vezetője a Pesti Magyar Színháznak, egyszersmind társulati tagja a kecskeméti teátrumnak.

Nyáron a Dóm téren lép majd színpadra, amely szintén nem ismeretlen terep számára. A Hair musicalben, később az István a király rockoperában, majd a We will rock you Queen-musicalben is megörvendeztette már virtuóz énekével és magával ragadó színészi játékával a Dóm tér népes közönségét.

– Az, hogy négyezer ember néz, egyrészt óriási felelősség. Másrészt roppant izgalmas kihívás, hogyan lehet átadni gondolatokat és érzelmeket ekkora tömegnek, hogy azok valóban hassanak – mondta.

Július 14-én, 15-én és 16-án a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház vendégelőadását, Michael Kunze és Lévay Szilveszter Elisabeth című musicaljét tekintheti majd meg a Dóm tér közönsége. A hírös városban több mint ötven előadást ért már meg a produkció, igazi közönség-kedvenccé vált Szente Vajk rendezése.

– Sokakban elevenen élhet az Operettszínház nagyot futott produkciója. A mi előadásunkban azonban a hangsúlyok máshová helyeződtek. A Halál például nem fekete ruhában, rockerként jelenik meg a színpadon, hanem sármos, sétapálcás, fehér öltönyös úriemberként – árulta el Szemenyei János, aki Luigi Luchenit, Erzsébet császárné merénylőjét alakítja.

Sokszor cinkos vagyok a nézővel, remélem, ezt a nagyszínpadon is sikerül megtennem. Az első felvonás végén például kidobom a kalapom a nézők közé. A Dóm téren kicsit nagyobbat kell majd dobnom

– mondta mosolyogva. Karaktere alapvetően egy showman az előadásban, laza és kíváncsi, az ő elbeszélése alapján elevenedik meg Sisi története.