Tavaly és idén is az Év Trubadúrjának választotta a pályakezdő költők felkarolásával is foglalkozó online portál, az Irodalmi Rádió Tatár Botondot, áprilisban pedig a szegedi fiatalember első verseskötetét is kiadta. Kedden ezt mutatták be a Radnóti Caféban – stílusosan éppen a szerző névnapján. A zsúfolásig megtelt kávézóban a kötet szerkesztője, Zsoldos Árpád beszélgetett az ifjú költővel.