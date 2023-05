Bár a legtöbben borozni mennek ki a Széchenyi térre – nem is értettük, ezen logika mentén hogyan fordulhat elő, hogy egyetlen szabad parkolóhely sincs a környéken – ez a rendezvény egyben közösségi találkozóhelyként is funkcionál. Pillanatok alatt verődnek itt össze nagyobb baráti társaságok, olyan pedig, hogy ne fussunk össze ismerőssel, gyakorlatilag lehetetlen. Sokan órákra rendezkednek be egy-egy padnál, amit volt, aki költséghatékonyan úgy oldott meg, hogy otthonról hozott süteményeket pakolt ki és azokat falatozta iszogatás közben.

Persze a spórolást is meg lehet valahol érteni: mint arról tegnap beszámoltunk, nem túl olcsó az idei borfesztivál. Ráadásul csak bankkártyával lehet fizetni – ez még szombat este is volt, akinek újdonságként hatott. Egyébként a korábbi cikkünkben említett bornál találtunk még drágábbat: a Bock Magnifico 2007-es nedűjéért deciliterenként 5 ezer forintot kérnek. Az átlagos borokból ennyiért egy egész üveggel kapni.

– Jellemzően az ilyen magas árkategóriájú borból csupán pár palack fogy el kóstoló adagonként is. De igyekszünk minél szélesebb kínálatot biztosítani, hiszen aki szeretne egy ilyen prémium terméket is megismerni, ilyenkor lehetősége van kevesebb befektetéssel ezt megvalósítani

– magyarázta Orosz András a standnál, miért hoztak ebből is Szegedre.