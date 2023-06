Nagy Mónika gyógy- és fűszernövény termesztő például arról tartott előadást, hogy mi mindent nyújt számunkra a levendula. Rámutatott, a levendulát évtizedek, évszázadok óta nyugtatásra, görcsoldásra használják, nem véletlen, hogy a levendula és a nyugtatás, mint fogalom, összefonódott mára. Kiemelte, a depressziós, lehangolt emberek számára önmagában a levendula illata is lökést adhat ahhoz, hogy átbillenjenek a negatív hangulaton. Jelezte, a nyugtató, idegerősítő és alvássegítő hatását az illóolajnak köszönheti a növény.

Felhívta a figyelmet arra, hogy belsőleg alkalmazva gyomorpanaszra, fejfájásra, magas vérnyomásra is gyógyír lehet a levendula, ami pozitív hatással van az emésztőrendszerre a benne lévő keserű anyag miatt. Túlzott cukor- és keményítő-fogyasztás esetén például gátolja az erjedési folyamatokat. Szélgörcs, étvágytalanság és epehólyag-gyulladás esetén is segítségünkre lehet. Mindemellett belsőleg alkalmazva a torok- és melléküreg-gyulladás, reumatikus panasz esetén is gyógyító hatással bír.

Ugyanakkor a szakember szerint nagyon fontos, hogy megtanuljunk teát főzni a levendulából is. Közölte, egy csészébe egy csipet tea szükséges, amit nem a forrásban lévő, hanem 80-90 fokos vízzel kell leforrázni, majd fedőt kell helyezni a csészére. 5-6 perc várakozás után szűrjük le, és már kész is a tea.

De külsőleg is alkalmazhatjuk a levendulát. Reumatikus panasz esetén például bedörzsölve, vagy a rovarcsípésektől is megóvhatjuk magunkat, ha néhány csepp levendula-illóolajat vízbe csepegtetünk, majd összekeverjük és magunkra permetezzük. A konyhában is segíthet, hogy megfűszerezzük vele az életünket. A szakember javaslata szerint érdemes a vajas keksz készítésekor, gyúráskor 1-2 kanál levendulaszirmot beletenni a tésztába, ugyanis így nagyon kellemes ízű finomságot kapunk. Továbbá levendulás ecetet is készíthetünk, ez ugyanis jó a zsíros fejbőr és a rovarcsípés kezelésére, valamint ablaktisztításra és vízkőtlenítésre is.

A Füvészkert persze színvonalas kulturális és zenei koncertekkel, szórakoztató gyermekelőadásokkal is készült, valamint a programokkal egy időben színes és illatgazdag rózsás-levendulás kézműves termék- és növényvásárt tartottak, így az élmények mellett különleges finomságokkal és növényekkel gazdagodhattak a résztvevők.