A Szegedi Papucsért Alapítvány kezdeményezésére június 10-én, szombaton ötödszörre lesz Szegedi Papucs Napja. Délelőtt a szegedi Dóm Látogatóközpontjában a tavasszal nyílt Ahol Szűz Mária is papucsban jár című kamaratárlatban tart exkluzív tárlatvezetést Bárkányi Ildikó néprajzkutató. A programok 14 órától az Agórában folytatódnak, ahol 140 néptáncos gyerek ünnepi műsorral készül. A rendezvényen mutatják be A Bárkányiék – apáról fiúra című dokumentumfilmet, amely a papucskészítő Bárkányi család három generációjának történetét mutatja meg. A délután folyamán a gyerekek és kísérőik kézműves foglalkozásokon, Hungarikum játszóházban és a Szegedi Papucshímző Kör tagjainak foglalkozásain próbálhatják ki kézügyességüket és ismerkedhetnek hazánk kiemelkedő értékeivel. Idén is lesz papucsvásár, érkeznek magyarországi és vajdasági papucsos mesterek, akiktől a helyszínen vásárolni lehet és rendelést is vesznek fel egyedi igényekre. A vásárt a papucshoz kötődő pipacsos népművészeti és kézműves termékek kínálata színesíti a szegedi FolkArt Népművészeti Bolt közreműködésével. És továbbra is látható a tavaly megnyitott Mesepapucsok kiállítás, amely a szegedi papucsok mesés világába kalauzol.