Amikor vágyakból, érzelmekből, agyagból a saját kezünkkel valamit gyúrhatunk, az valódi gyönyörűség. Ezt magyarázta Kovács Maja Kamilla, a vásárhelyi művelődési központ nyárindító agyagműves táborának egyik résztvevője. A szegedi iskolás szerint ez a foglalkozás éppen azért van, hogy a gyerekek megismerkedjenek egymással és megvalósítsák az álmaikat.

Kíváncsi útkeresés

A tábor vezetője, Piti Julianna keramikus szerint a tehetséges gyerekek tudása gazdagodik, másoknál a szépérzék, a kézügyesség fejlődik. A szakember szerint nem is feltétlen cél, hogy mindenkiből fazekas legyen. Az olyan hosszú távú hatásokat említi, mint az alkotás öröme nyomán megszülető magabiztosság vagy például a koncentrált munkával formálódó tudatosság. De ott a formaérzék, az önkifejezés iránti fokozódó vágy, az útkeresést támogató kíváncsiság. De már az is bőven elegendő, ha az agyagozással, az alkotással eltöltött egy hét hatása később olyan esztétikai igényekben mutatkozik meg, mint az otthon, az élt tér szépítése. Az agyagozás közben megélt őszinte öröm is formálhatja a gyerekek személyiségét. A foglalkozásokon fejlődnek a finommotorikus képességek is. A keramikus véleménye szerint mindenképp történik valami varázslatos.