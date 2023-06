Nem találok rá szavakat, hogy milyen érzés számomra, illetve a gyülekezet számára is, hogy tíz éve itt már nem tarthatunk istentiszteleteket. Templomunk műemléképület, a méreteiben pedig monumentális. Így a felújítási költségei is monumentálisak, a jelenlegi árakon 2 milliárd forintra lenne szükségünk. Mióta átvettem a gyülekezetet, folyamatosan pályázom. 2014-ben a legrosszabb állapotban lévő tetőrészt, az orgona felettit tudtuk lecserélni egyházi saját forrásból és a Nemzeti Kuturális Alap pályázatából, így az orgona fölött már nem ázik be a tető. Legutóbb, a közelmúltban pedig egy európai uniós pályázatot nyertünk a szabadkai múzeummal közösen. A pályázata egy felújítást is lehetett tervezni, amiből utólagos felszigetelést végeztettünk, az fért bele a 100 millió forintos költségbe, illetve az, hogy a fal tövétől elvezessük a csapadékvizet. A munkálatok közben történt egy megdöbbentő dolog. Ahogy a munkások tolták ki a törmeléket, az egyik talicska alatt beszakadt a padló. Kiderült, hogy azért van furcsa, kongó hangja a templom padlónak, mert üregek találhatók alatta. Kiment a föld a hajó alól. Egyelőre nem tudjuk, hová. Szerencsére az alap nem sérült. Ha sikerül a templom felújítására forrást szereznünk, ennek orvoslása jelenti majd a legnagyobb tételt