A megnyitón Dömötör Mihály elmondta, mindig a létezés határterületei érdekelték. Ezért fotózott az egykori téglagyárban, temetőben vagy választott témának hervadt virágokat.

Hetven év felett az embernek eszébe jut, hogy a földi lét nem tart örökké

– mosolygott. A képekkel kapcsolatosan elárulta, nem sokáig készült a tárlat anyaga, mindössze háromszor járt a temetőben.

– Később már hiába mentem ki, nem sikerült egyetlen jó kép sem. A fotóanyag úgy döntött, hogy készen van – magyarázta. Hozzátette, ő nem is abba a korosztályba tartozik, aki egy témáról ezer képet lő, hiszen ő sokáig még filmre dolgozott. A tárlatról pedig azt mondta, a képek egymással is tudnak párbeszédbe elegyedni, hatnak egymásra, ami számára is élmény, hiszen ez a gépen egyesével nézegetve nem jön létre.

A kiállítás június 30-áig látogatható.